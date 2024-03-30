"فيكتوري 4" ينطلق أولا في جائزة فيتنام لزوارق "الفورمولا 1"

واصل زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك تألقه في منافسات جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1) الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 والتي تختتم غدا في مقاطعة كوي نون بينه دينه بمشاركة نخبة الفرق العالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات على متن زوارق فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ونجح ستارك في الفوز بالمركز الأول في المجموعة الأولى لسباق سبرنت (السرعة) المستحدث بعدما اكمل 18 دورة حول مسار السباق متقدما على متصدر الترتيب العام زورق الشارقة 17 بقيادة الكندي روستي ويات ليضيف 10 نقاط جديدة الى رصيده في الترتيب العام ليصبح 35 نقطة معززا موقفه قبل السباق الرئيس.

وسيكون زورق فيكتوري 4 أول المنطلقين في السباق الرئيس، مما يجعله مرشحا فوق العادة لانتزاع المركز الأول في مواجهة اشرس المتسابقين أمثال جوناس اندرسون قائد زورق فيتنام 1 صاحب المركز الثاني في تصفيات الزمن وسيتفان اراند قائد زورق فيتنام 2 الذي حل ثالثا ومتصدر الترتيب العام روستي ويات قائد زورق الشارقة 17 والذي حل رابعا في تصفيات الزمن.