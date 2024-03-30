زمن قياسي من "كاليفورنيا سبانغل" في شوط القوز للسرعة (فيديو)
حطم الجواد"كاليفورنيا سبانغل" من هونغ كونغ المملوك إلى ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الزمن القياسي لشوط القوز للسرعة بزمن قدره 1:07:5 دقيقة بحصوله على المركز الأول، بقيادة الفارس برينتون أفدولا وإشراف المدرب أنتوني دا كروز، وجاء "ستار أوف ميستري" ثانياً، و"ديليغنت هاري".
A staggering performance from California Spangle, jockeyed by Brenton Avdulla, and trained by Anthony Da Cruz, as he wins Al Quoz Sprint#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/KdyptPpsQe— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024
الشوط الرابع
اسم الشوط: القوز للسرعة (عزيزي للتطوير العقاري)
اسم الخيل: "كاليفورنيا سبانغل"
المالك: ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ
الفارس: برينتون أفدولا
قيمة الجائزة: 1.5 مليون دولار
المسافة: 1200 متر
الزمن: 1:07:50 دقيقة
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