زمن قياسي من "كاليفورنيا سبانغل" في شوط القوز للسرعة (فيديو)

حطم الجواد"كاليفورنيا سبانغل" من هونغ كونغ المملوك إلى ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الزمن القياسي لشوط القوز للسرعة بزمن قدره 1:07:5 دقيقة بحصوله على المركز الأول، بقيادة الفارس برينتون أفدولا وإشراف المدرب أنتوني دا كروز، وجاء "ستار أوف ميستري" ثانياً، و"ديليغنت هاري".

A staggering performance from California Spangle, jockeyed by Brenton Avdulla, and trained by Anthony Da Cruz, as he wins Al Quoz Sprint#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/KdyptPpsQe