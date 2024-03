"تاور أوف لندن" يظفر بشوط كأس دبي الذهبي (فيديو)

برهن الجواد الأيرلندي"تاور أوف لندن" المملوك إلى ديريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور ووستربرغ، على أحقيته بوضعه في صدارة المرشحين للفوز باللقب، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أيدان أوبريان، وجاء "الناير" ثانياً، و"تراولرمان" ثالثاً.

Tower Of London, jockeyed by Ryan Moore, and trained by Aidan O’Brien, clinches a hard-fought win in Dubai Gold Cup#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/ZD1ayQZqLI