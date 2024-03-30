انتصار سعودي عن طريق "تلال الخالدية" في دبي كحيلة كلاسيك (فيديو)

انتزع "تلال الخالدية" المملوك إلى إسطبلات الخالدية للمملكة العربية السعودية أول الألقاب في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، وحسم الصدارة على حساب "بركة" الذي حل ثانياً، و"عسفان الخالدية" ثالثاً.

Saudi Tilal Al Khalediah, jockeyed by Adel Al Furaydi, and trained by Nasser Al Kahtani, absolutely dominates Dubai Kahayla Classic#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/oB2YKxglLK — Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024

الشوط الأول

اسم الشوط: دبي كحيلة كلاسيك (ون زعبيل)

اسم الخيل: تلال الخالدية

المالك: إسطبلات الخالدية

الفارس: عادل الفريدي

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 2000 متر

الزمن: 2:13:87 (د)