انتصار سعودي عن طريق "تلال الخالدية" في دبي كحيلة كلاسيك (فيديو)

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

انتزع "تلال الخالدية" المملوك إلى إسطبلات الخالدية للمملكة العربية السعودية أول الألقاب في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، وحسم الصدارة على حساب "بركة" الذي حل ثانياً، و"عسفان الخالدية" ثالثاً.

الشوط الأول

اسم الشوط: دبي كحيلة كلاسيك (ون زعبيل)

اسم الخيل: تلال الخالدية

المالك: إسطبلات الخالدية

الفارس: عادل الفريدي

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 2000 متر

الزمن: 2:13:87 (د)

 

 

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