انتصار سعودي عن طريق "تلال الخالدية" في دبي كحيلة كلاسيك (فيديو)

انتزع "تلال الخالدية" المملوك إلى إسطبلات الخالدية للمملكة العربية السعودية أول الألقاب في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس عادل الفريدي وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، وحسم الصدارة على حساب "بركة" الذي حل ثانياً، و"عسفان الخالدية" ثالثاً.

Saudi Tilal Al Khalediah, jockeyed by Adel Al Furaydi, and trained by Nasser Al Kahtani, absolutely dominates Dubai Kahayla Classic#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/oB2YKxglLK