إسماعيل مطر يضع شرطا واحدا للاستمرار في الملاعب

فتح قائد الوحدة، إسماعيل مطر، الباب أمام احتمال استمراره في الملاعب لموسم آخر رغم قراره في وقت سابق باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين. وقال مطر في تصريحات صحافية: "قراري الذي أتمسك به هو الاعتزال بنهاية الموسم، لكن إذا جاءتني أوامر من بعض الشخصيات داخل النادي "دون تسميتهم"، فلا أستطيع أن أرفض لهم طلبا، هؤلاء الشخصيات لهم عليَ أفضال كثيرة وهم من كانوا سببا فيما وصلت إليه حتى هذه اللحظة.

وكان مطر تألق في مباراة شباب الأهلي، بتسجيله هدف التعادل، 2/2 بعدما كان فريقه متأخرا بهدفين دون رد، وهو الهدف رقم 101 خلال مسيرته مع أصحاب السعادة، لتنتهي المباراة 3/3. ويحتفل قائد الوحدة بعد أسبوع من الان بعيد ميلاده الـ41 مشاركا مع فريقه في 364 مباراة بالدوري، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب في المحترفين.

وحول ردة فعل الجماهير بعد أن سجل هدف التعادل، قال مطر: "من أهم المكاسب التي خرجت بها من كرة القدم تقدير الجماهير لي، ليس جماهير الوحدة وانما الجماهير كافة، وهذا هو الإرث الذي يجب أن يضعه كل لاعب نُصب عينيه، لقد اجتهدت في دقيقة دخلت فيها إلى أرض الملعب من أجل الجماهير واسعادهم ودعمهم لي هو أكبر تقدير في مسيرتي الكروية".

وحول ما إذا كان يرى أن الوحدة قد خرج من صراع المنافسة مع لقب الدوري، أوضح: "تعاهدنا من بداية الدور الثاني على تحقيق الانتصار في كل مباراة نخوضها دون التفكير في المنافسة على اللقب من عدمه لأن هذا هو الوضع الطبيعي لنادي الوحدة، وأعتقد أن الفريق خاض 4 مباريات منذ بداية الدور الثاني جمع خلالها 10 نقاط، بالطبع كنا نطمح لاستكمال الانتصار أمام شباب الأهلي وكنا بالفعل قريبين من ذلك، ولكن هذا هو حال كرة القدم".

وعن تقيمه لمدرب الوحدة، الصربي غوران، ونجاحه مع الفريق رغم البداية الضعيفة، قال: "مهمتي ليست تقييم عمل المدربين أو اللاعبين الموجودين في الفريق هناك مسؤولين في النادي هم الذين يمكنهم التقييم وفق المصلحة العامة، بشكل عام هناك فترة يقضيها المدرب مع الفريق ويجب أن يتم الحُكم عليه في نهايتها.