من الملاعب

خروج

سيسمح مسؤولو أحد أندية المحترفين بانتقال لاعبهم المقيم إلى نادٍ كبير، وجاء هذا التغيير من جانب الإدارة لكثرة مشكلات اللاعب في الآونة الأخيرة مع زملائه اللاعبين والجهاز الفني، ورغبة النادي في الاستفادة من العرض المادي الكبير المقدم.

دوليون

اعتبر خبير رياضي أن مشاركة لاعبين دوليين سابقين في البطولات الرمضانية، لا تقدم أي فائدة لمجتمع الرياضة، خصوصاً أن منهم من يعد بين أساطير الكرة الإماراتية، داعياً إلى الحد منها مستقبلاً.

نقل

فوجئ جمهور لأندية في دوري الدرجة الأولى بنقل القنوات التلفزيونية مباراة طرفاها فريقان يلعبان من أجل تحسين المراكز، بينما كانت تجري مباراة مؤثرة في التوقيت نفسه، في صراع الصعود إلى المحترفين، ولم يتم بثها.

زياش

كشف وكيل أعمال لاعبين دولي أنه حصل على موافقة نجم وقائد المنتخب المغربي حكيم زياش، من أجل إدارة أعماله، وأنه يدرس إمكانية تقديمه لأحد أندية دوري المحترفين في الفترة المقبلة.

مفاوضات

طلب مدرب لأحد أندية الدرجة الأولى من إدارة ناديه تأجيل التفاوض معه لتجديد عقده لموسم جديد، بعد أن تسلم عرضاً لتدريب أحد أندية الدوري السعودي، قائلاً إنه يحتاج لبعض الوقت لدراسة الأمر وحسم مستقبله.

اتفاق

كشف مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين، لمقربين منه، أنهم اقتربوا من التوصل إلى اتفاق ودي مع مدرب الفريق للاستمرار لموسم آخر، بعدما أبدى رغبته في فسخ عقده بالتراضي نهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

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