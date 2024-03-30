"تعادل مجنون" ينهي قمة الوحدة وشباب الأهلي.. وانتصار مثير لعجمان أمام كلباء

خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 اليوم على قمة الجولة 17 في دوري أدنوك للمحترفين بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي، فيما عاد عجمان إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه كلباء بنتيجة 2-4. وتألق مهاجم شباب الأهلي إيغور خيسوس، حين وضع فريقه في المقدمة، بفضل تمريرة من زميله يوري سيزار في الدقيقة "27".

وفي الشوط الثاني عزز الفريق الضيف من تقدمه من هجمة مرتدة قادها جويلهيرم دا، ليضعها على طبق من ذهب أمام إيغور، والذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك "50"، وبعدها تمكن مدافع الوحدة لوكاس بيمينتا من تقليص الفارق من ضربة رأس مستثمرا عرضية آلان ماركيز والتي لعبها من ضربة ركنية "67".

ونجح البديل إسماعيل مطر، في منح فريقه التعادل بتسديدة بيسراه في الدقيقة "83"، ليرفع رصيده من الأهداف مع الوحدة إلى 101 هدف. وبعدها سجل عمر خريبين هدف التقدم للوحدة، مستفيدا من كرة مرتدة من حارس شباب الأهلي حسن حمزة، ليكملها في المرمى "90+1".

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن مهاجم شباب الأهلي مؤنس دبور من تسجيل هدف التعادل من ضربة رأسية "90+5".

وفي كلباء، استطاع عجمان أن يعود بثلاث نقاط هي الأغلى له هذا الموسم. وبكر المغربي، وليد أزارو، بالتسجيل لعجمان بضربة رأس من عرضية جيانلوكا مونيز "17". لكن كلباء استطاع أن يعود بقوة، حين تمكن عبدالعزيز حمد، من منح فريقه التعادل بضربة رأس أيضا من خطأ للحارس علي الحوسني "26"، ثم عاد البرازيلي لياندرو ليمنح فريقه التقدم مستغلا هفوة من دفاع عجمان في إبعاد ركنية مهدي قايدي، لينقض عليها ويضعها داخل الشباك "41". وفي الشوط الثاني، انتفض عجمان مستغلا النقص العددي الذي حل بكلباء، وأكمل أزاروا رباعيته واحتفل بـ"السوبر هاتريك" في الدقائق "65" و"73" و"88".