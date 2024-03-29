اعتماد الرياضات المدرجة وبرنامج حفل الافتتاح في "الألعاب الخليجية للشباب"

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، خلال اجتماعها أمس بدبي، الألعاب المدرجة فى البرنامج الرياضي (25 لعبة رياضية)، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة لمنافسات الدورة، وبرنامج حفل الافتتاح، ومهام اللجان. وتستضيف الإمارات، الدورة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة حفل افتتاح الدورة في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 – 40 دقيقة، وحضور متوقع لـ 1500 شخصً، ويتضمن 3 محاور رئيسة هي التلاحم، والشباب، والاستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع برئاسة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة وحضور كل من رؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.

كما شهد الاجتماع استعراض الجانب الخاص بالفرق التطوعية ودورها في تسهيل مهمة الوفود المشاركة، سواءً خلال المنافسات أو في الاستقبال والمغادرة والإقامة، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني للدورة، ونظام التسجيل الخاص بالرياضيين والوفود والمصاحبة.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع تقارير عمل اللجان والمنجزات المختلفة التي تم تحقيقها. واطلعت اللجنة المنظمة على الموقع الإلكتروني للدورة، والذي تم تصميمه خصيصاً، لخدمة الوفود المشاركة، وللإعلام والجمهور، ويتضمن معلومات وبيانات تفصيلية عن الدورة، والوفود المشاركة، وسيتم إطلاقه للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.