بطولة "أبوظبي للألعاب الحكومية" تتوج الفائزين في نسختها الثانية

اختتمت مساء أمس أحداث وفعاليات ومنافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، احتفالاً بشهر رمضان الكريم، وتعزيزاً للعلاقات الاجتماعية بين منتسبي المؤسسات الحكومية بإمارة أبوظبي، ونشراً للرياضة والتأكيد علي أهميتها في حماية المجتمع من العديد من الأمراض والظواهر والعادات السلبية.

واستضافت ملاعب أبوظبي سبورتس هب ومنتجع الفرسان وجزيرة الحديريات وحلبة مرسى ياس فعاليات البطولة التي شاركت فيها أكثر من 40 جهة حكومية. وتوّج الفائزين راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس ابوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، في حفل أنيق أقيم في أبوظبي سبورتس هب بحضور ممثلي الجهات الحكومية، والفرق والأفراد الفائزين في 11 مسابقة.

وحصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على درع الجهة التي شاركت بأكبر عدد من الموظفين في مختلف المسابقات، فيما حصدت شرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي العام بعد فوزها بأكبر عدد من المسابقات. وتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل المسابقات.

وفي حفل الختام تم تكريم منسقي الجهات المشاركة، تقديراً لهم على جهودهم في إنجاح البطولة، كما تم تكريم المتطوعين من برنامج المارشال الإماراتي الذين رسموا لوحة رائعة ساهمت في تنظيم النسخة الثانية من البطولة.