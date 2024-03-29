سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في بطولة تحدي البادل بـ «ند الشبا»

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، الفائزين في بطولة تحدي البادل لفئة الزوجي التي أقيمت في صالة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تنظم تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى الأحد، وتتضمن تسع ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وفاز الثنائي الإيراني آريا روغاني، وهامي جولستان، بلقب البطولة بعد تغلبهما على الثنائي الكويتي محمد التركي، وحسين شمس، في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، حيث انتهت الأشواط الثلاثة (4-6 و6-2 و2-0). وشارك في البطولة 16 فريقاً من 11 دولة هي: الإمارات والسعودية واليابان والكويت، وإيران وأستراليا ولبنان وقطر، وروسيا والبحرين وسريلانكا.

وكان الثنائي الكويتي قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الثنائي البحريني علي ديواني وحسين ديواني بنتيجة 7-6 و6-4، فيما تأهل الثنائي الإيراني بعد فوزه على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله بنتيجة 6-2 و6-1. وتنطلق اليوم منافسات الفئة المحلية 20 نقطة التي يشارك فيها 128 لاعباً يمثلون 64 فريقاً، كما تتواصل منافسات الفئة المحلية 100 نقطة التي يشارك فيها 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً.

«دبي للإسعاف» يحرز برونزية «سلة الكراسي»

حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المركز الثالث في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 43-32 في المباراة التي جرت بينهما في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، إذ نجح فريق محاكم دبي في التقدم في الفترة الأولى بنتيجة 9-8، وعاد فريق الإسعاف وخطف المقدمة بنتيجة 22-13 في الفترة الثانية، وواصل تقدّمه مع نهاية الفترة الثالثة 35-22، وحسم المواجهة 43-32.

«الجوارح» ينضم للمربع الذهبي في الكرة الطائرة

تأهل فريق الجوارح إلى دور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق «الملك» في المباراة التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وانتهت بنتيجة 3-0 (25-22، و25-21، و25-20) ليحصد الجوارح ست نقاط وينضم إلى فرق زعبيل 2، و«فهود زعبيل»، و«الإمبراطور». وتقام اليوم مباراتا نصف النهائي، حيث يلتقي فريق زعبيل 2، مع فريق «الإمبراطور»، كما يلتقي فريق «فهود زعبيل» مع فريق الجوارح.