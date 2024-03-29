5 رباعين يمثلون الإمارات في مونديال تايلاند

يتوجه المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم، إلى تايلاند، للمشاركة في بطولة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي التي تقام في «بوكيت» وتنطلق بعد غد وتستمر حتى 11 أبريل المقبل، وتمثل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. ويمثل المنتخب مؤيد النجار (فوق 109 كيلوغرامات)، وعزالدين الغفير (102 كيلوغرام)، وعيسى البلوشي (89 كيلوغراماً)، ومي المدني (71 كيلوغراماً)، ومنذر الجسمي (67 كيلوغراماً). وينتظر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 850 متنافساً من 115 دولة.

وقال المدير الفني لنادي أبوظبي وعضو الجهاز الفني للمنتخب في البطولة، أفيناش باندو: «المنتخب سيواجه أفضل الرباعين في العالم، وستكون هناك فرصة جيدة لقياس مستوى لاعبينا».