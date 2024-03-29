«الفيكتوري» يطلب «أفضل زمن» في فيتنام

تتجه الأنظار اليوم إلى مقاطعة كوي نون بينه دينه الفيتنامية التي تحتضن منافسات جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا 1)، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، وتشهد مشاركة نخبة الفرق العالمية، من بينها فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويأمل ثنائي فريق فيكتوري، أحمد الفهيم قائد «الزورق 3»، والسويدي إريك ستارك قائد «الزورق 4»، تسجيل بداية ناجحة خلال سباق أفضل زمن اليوم، خصوصاً إريك ستارك الذي يحتل وصافة الترتيب العام بـ15 نقطة خلف المتصدر، وحامل اللقب جوناس أندرسون قائد زورق فيتنام 1، وله 20 نقطة.

وفي المقابل يعود مجدداً إلى ساحة التنافس أحمد الفهيم بعد غيابه عن الجولة الأولى التي استضافتها بحيرة توبا الإندونيسية.