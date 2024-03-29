أخصائية تغذية: الأفضل ممارسة الرياضة بفترة قريبة من موعد الإفطار

أكدت أخصائية التغذية الصحية والمحاضرة الدولية بأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، العراقية بسمة العامري، أهمية تناول كمية نوعية ومتوازنة من الطعام من أجل ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح، سواء كان ذلك لتحسين اللياقة البدنية بالنسبة للرياضي والمشاركة في البطولات أو لخفض الوزن.

وقالت بسمة العامري لـ«الإمارات اليوم»، إن من المهم ممارسة الرياضة خلال فترة الصيام بفترة قريبة من موعد الإفطار، وذلك لتفادي الإجهاد والإرهاق، وحددت النصائح الـ10 التالية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ممارسة الرياضة:

النصائح الـ 10

1- الانتباه لنوعية الغذاء الذي يتناوله الرياضي بحيث يكون معززاً بالبروتينات والنشويات.

2- لا يفضل تناول الغذاء قبل التمرين مباشرة، ومن الأفضل الحفاظ على فارق ساعتين بينهما.

3- الالتزام بتوجيهات أخصائي التغذية، والابتعاد عن ما ينشر في «التواصل الاجتماعي».

4- تناول الماء والسوائل من أسس التغذية السليمة لأي نشاط رياضي.

5- الرياضيون مطالبون بتناول الغذاء المتضمن للعناصر المفيدة للجسم لضمان النمو السليم والمتكامل.

6- الابتعاد عن المنبهات ومشروبات الطاقة قبل ممارسة الرياضة.

7- الابتعاد عن الوجبات الدسمة قبل التمرين مباشرة، والتي قد تقود لأداء التمارين بشكل غير صحيح.

8- عدم تناول الغذاء الذي يتضمن نسبة عالية من الصوديوم، كونها تسبب احتباس السوائل في الجسد.

9- الابتعاد عن الأطعمة ذات السكريات العالية، كونها تسهم في ارتفاع مستوى الأنسولين في الجسم.

10- شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للرياضيين لتعزيز النظام الصحي.