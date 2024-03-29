شباب الأهلي يطلب «الوصافة» من الوحدة

يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدة الساعة العاشرة مساء اليوم، في قمة الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ويحتل الوحدة المركز الرابع بـ30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن شباب الأهلي الثالث، الذي له مباراة مؤجلة مع حتا من الجولة 13.

ويبحث «الفرسان» عن وصافة الدوري مؤقتاً، إذ يتقدم عليه العين الثاني بنقطة فقط، بينما تفصله 9 نقاط عن الوصل المتصدر. وفوزه اليوم سيجعله ثانياً، بانتظار لقاء العين والشارقة غداً. ويدرك شباب الأهلي أهمية المباراة وصعوبتها، كونها محطة مهمة في طريق الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري. ويعيش شباب الأهلي فترة جيدة، وقد حقق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات خاضها منذ مرحلة الإياب، أحيت آماله في المنافسة.

في المقابل، يسعى الوحدة لمواصلة سلسلة عروضه القوية التي تحسنت في الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه الصربي غوران، رغم بدايته المتعثرة. وحقق الوحدة أربعة انتصارات متتالية، منها ثلاثة في الدوري على البطائح والجزيرة وحتا، وفوز مهم على الوصل، ليتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد يرتقي إلى المركز الثالث في حال الفوز اليوم على شباب الأهلي.

وفي تاريخ لقاءاتهما، فاز شباب الأهلي على الوحدة في دوري المحترفين 12 مرة، آخرها في ذهاب الموسم الحالي بنتيجة 3-1، بينما فاز الوحدة ست مرات، وتعادلا في 11 مباراة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف اتحاد كلباء عجمان، في مباراة يبحث فيها الفريقان عن النقاط الثلاث للابتعاد عن تهديد الهبوط. ويتساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكل منهما 14 نقطة، مع وجود كلباء في المركز الـ11، وعجمان في المركز الـ12.

وعانى كلباء النتائج السلبية، إذ لم يفز في آخر سبع جولات له بالدوري، وآخر انتصار له كان على حساب «الصقور» في الجولة التاسعة بنتيجة 2-4.

في المقابل، يدخل عجمان المواجهة وهو لا يملك ذكريات جيدة في آخر مباراة جمعته مع كلباء، حيث خسر بنتيجة 5-3.