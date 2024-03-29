رمسـة مـلاعب

عودة

دخل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، ضمن خيارات المدرب كريسبو في المواجهة الصعبة بالدوري غداً أمام الشارقة. وكان اللاعب قد تعافى من إصابة أبعدته عن صفوف «الزعيم» لأكثر من شهر.

عموري

ظهر عمر عبدالرحمن في مقطع فيديو جديد وهو يستعرض موهبته في المراوغة، على هامش إحدى الدورات الرمضانية، وحصد مقطع الفيديو الكثير من المشاهدات والتعليقات التي طالبته بضرورة العودة إلى الملاعب مجدداً.

مقاضاة

توعدت إدارة أحد الأندية بالمقاضاة القانونية للحسابات الإخبارية أو الأفراد الذين ينشرون أو يتداولون معلومات خاطئة عن النادي أو اللاعبين، وطالبتهم بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.