«غودولفين» يعوّل على 7 من نخبة الخيول في «كأس دبي العالمي»

يعوّل فريق «غودولفين» العالمي، على سبعة من نخبة الخيول، في المنافسة على أربعة أشواط من أصل الأشواط التسعة التي تتكون منها أمسية «كأس دبي العالمي»، التي تقام غداً في نسختها الـ28 على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار.

ويطمح الشعار الأزرق إلى إبراز قوة صفوة الجياد التي يمتلكها في تحقيق إنجازات جديدة، خاصةً على المضامير العشبية، إذ يسجل الفريق حضوره البارز خلال الأمسية في سباقات التصنيف الرفيع، ثلاثة منها ضمن الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وتتجه الأنظار نحو الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» الممتد لمسافة 2410 أمتار عشبية، لخيول الفئة الأولى، وتبلغ جوائزه ستة ملايين دولار، حين يدفع فريق «غودولفين» بنجمه «ريبلز رومانس» المتوج في عام 2022 بإشراف مدربه شارلي آبلبي بطلاً لسباق «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير، والقادم من انتصارٍ مستحق الشهر الماضي بلقب «كأس سمو الأمير» في ختام مهرجان «سيف سمو الأمير» بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر، وفي الشوط نفسه يحمل «ريبلز رومانس» طموحات فريق «غودولفين» لإضافة لقبه السابع، بعد أن توجت به جياد الشعار الأزرق، في ست مناسبات بدايةً من النسخة الأولى عام 1998، ومن ثم أعوام 2003 و2011 و2017 و2018، وآخرها في عام 2019 مع الجواد «أولد بريزيم».

وفي الشوط الرابع ترفع المهرة «ستار أوف ميستري» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، راية «غودولفين» منفردة، للمنافسة على لقب بطولة السرعة «القوز سبرينت» المخصصة لخيول الفئة الأولى «جروب 1» ومسافة 1200 متر عشبي، بجوائز تبلغ 1.5 مليون دولار، وتستند المهرة في قدرتها إلى إهداء الفريق لقبه الثالث في هذه البطولة بعد نسختي 2018 و2019، على قدراتها الاندفاعية التي قادتها لتحقيق أربعة انتصارات في مسيرتها، جاء آخرها على المضمار ذاته بتتويجها في يناير الماضي بلقب سباق «بلو بوينت سبرينت».

ويشارك بطلا الفريق «ريل وورد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ميشرد تايم» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط السابع «دبي تيرف» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي، وتبلغ جوائزه خمسة ملايين دولار، حيث استعد «ريل وورد» لاستحقاق الأمسية بفوزه مطلع الشهر الجاري بلقب سباق «الميثاق مايل» الذي أقيم في البحرين، فيما أكد «ميشرد تايم» جهوزيته بتتويجه مطلع العام الجاري بلقب بطولة «جبل حتا» المخصصة لخيول الفئة الأولى «جروب 1». وتبرز المشاركة الكبرى لـ«غودولفين» في الأمسية الـ28 عبر الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» ومسافة 3200 متر عشبي، حين يعول «الشعار الأزرق» على ثلاثة من خيرة جياد التحمل، هي «باشن آند غلوري» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«سيكساني» بإشراف شارلي آبلبي، و«تراولرمان» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، للانفراد بصدارة أكثر الملاك تتويجاً بلقب هذه البطولة، بعد تشاركه مع المالك «أغا خان» الذي حقق جواده «فزيرآباد» اللقب لثلاث مرات أعوام 2016 و2017 و2018، فيما جاءت ألقاب جياد «غودولفين» في نسخة 2012 عبر «أوبينين بول»، و2013 مع «كافالريمان»، وآخرها في 2019 مع «كروس كاونتر».

40 شبكة تلفزيونية تنقل الأمسية إلى 150 دولة

أكد نادي دبي لسباق الخيل، اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بنقل أمسية كأس دبي العالمي غداً من مضمار ميدان، عبر النقل التلفزيوني المباشر إلى جميع أنحاء العالم، بما يمكن المشاهدين في 150 دولة، متابعة الحدث على الهواء مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية.

وتشارك للمرة الأولى في نقل الحدث، القناة السعودية الرياضية، التي ستكون بجانب قنوات «دبي ريسنغ» و«ياس»، بالإضافة إلى القنوات العالمية مثل «فوكس سبورت» في الولايات المتحدة، و«ESPN / Star+» في أميركا الجنوبية، و«SuperSpor»t في إفريقيا، و«Viaplay» في أوروبا.

كما تقوم منصة «شاهد» التابعة لمجموعة إم بي سي (MBC) ببث وقائع أمسية كأس دبي العالمي مباشرة لمشاهديها في العالم العربي وأوروبا، كما تقوم «يورو فيشن سبورت»، المنصة الرقمية الجديدة لاتحاد الإذاعات الأوروبية، ببث كامل للحدث للمرة الأولى في أسواق مختارة في جميع أنحاء أوروبا، ما يضمن تغطية شاملة.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: «نشعر بحماسة كبيرة لأمسية كأس دبي العالمي 2024، وهي النسخة الـ28 لهذا الحدث العملاق، حيث تتنافس خيول من 14 دولة في السباقات التسعة بالأمسية، ما اجتذب اهتماماً إعلامياً عالمياً، وقد تلقينا أكثر من 400 طلب تغطية إعلامية، ما يدل على القيمة الكبيرة للحدث وسط محبي السباقات».