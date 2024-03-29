أول فوز لـ"السماوي" في 2024.. والنصر يضاعف أزمة حتا

تذوق بني ياس، أول انتصار له في 2024، حينما نجح في قلب تأخره أمام مستضيفه الامارات للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في رأس الخيمة في افتتاح المرحلة السابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان فريق الامارات هو البادي بالتسجيل عن طريق نجمه الإسباني، إنييستا، بعد تمريرة مواطنه ألكسيرا داخل الصندوق، ليراوغ اثنين من دفاع السماوي ويُسجل منها هدف التقدم، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، نجح سهيل النوبي في معادلة النتيجة للضيوف مستغلا عرضية أبوناموس، والتي تخطت الدفاع ليضعها بسهولة على يمين حارس الامارات.

وبعدها استغل بني ياس اندفاع الصقور للهجوم لمعاودة التقدم، ليستغل المالي، يوسفو نيكتيه، ثغرة دفاعية وينفرد من منتصف الملعب ويمنح فريقه التقدم.

وبتلك النتيجة، رفع السماوي رصيده للنقطة 19 ويتقدم للمركز التاسع، فيما بقي رصيد الامارات، عند ثماني نقاط.

وفي دبي، واصل النصر سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق فوزا مستحقا على ضيفه حتا، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد آل مكتوم، لحساب تلك الجولة من بطولة الدوري.

ويدين العميد بهذا الانتصار إلى لاعبه البرتغالي، لوري ميديروس، والذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليرفع العميد رصيده للنقطة 25 مع بقاءه في المركز السادس، في حين ازداد موقف حتا صعوبة في البقاء بالدوري، بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط.