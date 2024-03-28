"عمومية الأولمبية" تعتمد برنامج الدورات الرياضية لعام 2024

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اجتماعها العادي مساء اليوم بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة، إلى جانب باقي أعضاء الجمعية العمومية، وعدد من وسائل الإعلام.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال الاجتماع كلا من الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته. إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد الإمارات للتزلج المدولب لعضوية اللجنة الأولمبية.

كما اعتمدت اللجنة برنامج الدورات الرياضية لعام 2024 وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس خلال الفترة (12 يوليو – 11 أغسطس) المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض شهر سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند شهر نوفمبر من العام الجاري.