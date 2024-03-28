صندوق الفرجان يرعى بطولة "هاتريك الرمضانية" لكرة القدم

يرعى صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بطولة هاترك الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها أكاديمية هاتريك، وتستضيفها ثلاثة أحياء في دبي حتى 1 أبريل المقبل. وتستهدف بطولة هاتريك الرمضانية، التي انطلقت في 20 الجاري، المشاركين في مبادرة تعلّم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، وتسعى إلى تدريب الأطفال والشباب من عمر 9 سنوات وحتى 15 سنة على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان.

وتتوزع مباريات البطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً، على 3 مناطق في دبي، حيث استضافت منطقة البرشاء جنوب مباريات البطولة في الفترة من 20 إلى 27 مارس ، ومنطقة ند الشبا أيضا استضافت المباريات في الفترة من 25 إلى 28 مارس، واستقبلت منطقة الورقاء الفرق المشاركة من 25 مارس وحتى 1 أبريل المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 190 لاعباً من سن 5 إلى 14 سنة حيث تم توزيعهم في البطولة إلى 3 مراحل سنية: الأولى من سن 5 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة والثالثة من 12 إلى 14 سنة. وتتضمن مجالات عمل مشروع صندوق الفرجان، رعاية مشاريع الرياضات المجتمعية، التي ترسخ الاستثمار في القطاع الرياضي وتشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني الذي يعزز الصحة واللياقة والتفاعل والتواصل المجتمعي، وهو ما تحققه بطولة هاترك الرمضانية لكرة القدم، التي تستهدف صقل المواهب وإضفاء أجواء اجتماعية ترفيهية بين أبناء فرجان دبي وبما يسهم في تعزيز التواصل والترابط الأسري بينهم.

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات رياضية تحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، وتسهم في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، وتستقطب المواهب الشبابية في الرياضات المختلفة، وترسخ نمط الحياة الصحي في رمضان، وتعزز روح المنافسة والتعاون بين المشاركين وتحفزهم على قضاء أوقاتهم بشكل إيجابي ومفيد.