«شرطة دبي» تدافع عن لقب «سلة الكراسي» في «ند الشبا»

تختتم اليوم منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، حيث يلتقي فريق شرطة دبي حامل اللقب مع فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي، في المباراة النهائية التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تُنظّم تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس الجاري، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

وجاء تأهل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي إلى النهائي بعد فوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 39-20 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، ضمن الدور نصف النهائي، كما تأهل فريق القيادة العامة لشرطة دبي بفوزه على فريق مؤسسة دبي للإسعاف 31-25.

الكرة الطائرة

تأهل فريقا فهود زعبيل والإمبراطور إلى الدور نصف النهائي في بطولة الكرة الطائرة، لينضما بذلك إلى فريق زعبيل 2، وجاء تأهل فهود زعبيل بعدما حصد ثماني نقاط، فيما تأهل الإمبراطور في المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وتقام غداً منافسات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، كما يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت، وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

شد الحبل

شهدت بطولة شد الحبل منافسات قوية بين الفرق، حيث أسفرت نتائج فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، التي انتهت جميعها بنتيجة 2/صفر، عن فوز فريق القوات البرية على فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضمن المجموعة الأولى، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق مجمع ند الشبا، وفوز فريق جمارك دبي على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الثانية، وفوز فريق وزارة الدفاع على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق شرطة دبي ضمن المجموعة الثالثة.

وفي منافسات فئة الناشئين، التي انتهت جميعها أيضاً بنتيجة 2/صفر، فاز فريق الشارقة للدفاع عن النفس على فريق الورقاء، وفاز فريق ايه 25 على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق استوديو زعبيل ضمن المجموعة الثانية.

• تأهل فريق القيادة العامة لشرطة دبي بفوزه على فريق مؤسسة دبي للإسعاف 31-25.