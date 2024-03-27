نتائج قرعة كأس دبي العالمي تبتسم لخيول اليابان.. و"أوشبا تيسورو" ينطلق من البوابة الـ5

جاءت قرعة كأس دبي العالمي بنسخته الـ 28، التي جرت اليوم سهلة نسبياً على حامل اللقب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، المملوك لـ "شركة يوتوكوجي كنجي القابضة"، والذي ينطلق من البوابة الخامسة. وجرت القرعة، بفندق "أرماني" في برج خليفة بدبي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد الشحي، وعضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، وممثلي الشركات الرعاية، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تقام السبت المقبل، بمشاركة 119 خيلاً تمثل 14 دولة، وتتنافس على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

وابتسمت نتائج قرعة الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي"، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي ضمن الفئة الأولى، في وجه حامل اللقب الخيل الياباني "أوشبا تيسورو"، بينما وضعت القرعة منافسه الأبرز على اللقب، الجواد "سنيور بسكادور" المتوج الشهر الماضي بطلا لكأس السعودية، في البوابة العاشرة. وتعد البوابات بين 6 و8 تساعد الجياد على سهولة الانطلاقة، مقارنة بالبوابات الجانبية والتي تزداد صعوبة عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1 و12).

وجاءت القرعة منصفة بين الخيول الدولية والمحلية، بعد أن منحت الجواد الأميركي "نيوغيت" بإشراف المدرب العالمي بوب بافرت البوابة السادسة والمثالية على خط الانطلاق، وقابلها بوابة مثالية للجواد الإماراتي "كلابتون" بشعار "آر أر أر" للسباقات وإشراف المدرب تشاد سومرز الذي ينطلق من البوابة السابعة.

وأوقعت الجواد الياباني "ديرما ستوتوجاكي" بإشراف المدرب "هيديتكاكا أوتوناشي" في البوابة الثامنة المثالية، بينما مواطنيه "دورا إيردي" بإشراف المدرب "مانابو إيكيزو"، و"ويلسون تيسورو" بإشراف المدرب "هيتوشي كوتيجا" ينطلقان من البوابتين الثالثة وما قبل الأخيرة (11). بدورها حصلت الجياد السعودية، ممثلة بـ "ديفونديد" بإشراف المدرب عبدالعزيز خالد، و"لوريل ريفير" بإشراف المدرب بوبات سيمار، على البوابتين التاسعة والأخيرة (12).

أما الجواد الليبي "ميليتري لو" المملوك لناصر عسكر وبإشراف المدرب مصبح المهيري فينطلق من الحارة الرابعة، فيما جاءت باقي نتائج القرعة قاسية على ممثلي أمريكا وكازاخستان الجوادين "كروبي" بإشراف المدرب تود بليتشر، و"كبير خان" بإشراف المدرب دوغ واطسون، بانطلاقهما من البوابتين الأولى والثانية.