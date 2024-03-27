«فيكتوري» في فيتنام استعدادا لثاني جولات مونديال فورمولا1

اكتمل وفد فريق فيكتوري للزوارق السريعة (فورمولا1) في مقاطعة كوي نون-بينه دينه في فيتنام، إستعدادا لخوض منافسات جائزة فيتنام الكبرى -الجولة الثانية من بطولة العالم 2024- والتي تنطلق غدا (الخميس) بمشاركة نخبة الابطال في هذه الرياضة والذي يمثلون عدة فرق عالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويتطلع فريق فيكتوري الذي يشارك بزورقين أثنين الأول زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا احمد عبدالكريم الفهيم والثاني زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك إلى تحقيق نتائج متميزة تعكس قدرات وتحضيرات الفريق الذي سجل تميزا في العام الماضي محققا المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم 2023 ونجح الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الاندونيسية من حصد 25 نقطة أهلت زورق فيكتوري 4 لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة العالمية 2024 حاليا

ويأخذ فريق فيكتوري جرعة معنوية بعودة قائد زورق فيكتوري 3 البطل أحمد عبدالكريم الفهيم للمشاركة مجددا في البطولة العالمية بعد غيابه عن الجولة الأولى حيث يتطلع لوضع بصمة مع زميله المتميز السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 والذي يتطلع لمشوار ناجح هذا العام واعتلاء الصدارة مبكرا بعد ظهوره اللافت العام الماضي وانهائه الموسم في المركز الثاني حينها.

ومن جانبه وجه أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير على مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الدعم والتشجيع الدائم مؤكدا ان هذا اللقاء يمثل أكبر دافع للفريق لإنجاز المهمة المرتقبة بنجاح وتصدر الترتيب العام قبل التوجه الى أوروبا في الصيف لخوض الجولتين الثالثة والرابعة.