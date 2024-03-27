20 لاعباً يمثلون مبارزة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية للشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المبارزة حالة الطوارئ القصوى بين صفوفه، استعداداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل حتى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».



وتم الاستقرار على اختيار 20 لاعباً ولاعبة يشاركون في الأسلحة الثلاثة «الفلوريه، والسابر، والإيبيه»، وهم: خليفة السويدي حمدان المرزوقي، محمد العبيدلي من الشارقة، روان البلوشي، «شباب الأهلي»، ودانة المسماري، نجود صلاح «الفجيرة»، سلطان العبري، هزاع العبري «أبوظبي للمبارزة»، عبدالله الكندي، راشد مبارك، أصيلة الزعابي «الفجيرة»، العنود الفلاسي، مريم علي «شباب الأهلي»، فارس البلوشي «الفجيرة»، عيسى الزرعوني «أبوظبي للمبارزة»، عبدالرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، خديجة المسماري «الفجيرة»، هيا المحمود «أبوظبي للمبارزة».



ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة ما بين أبوظبي ودبي والفجيرة، من خلال جرعات تدريبية متنوعة تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل، ومعه الجهاز المعاون المكون من: البلغاري فيرجيل مارسيا في سلاح السابر، والروسي جورجي لمينوف في سلاح الايبيه، والإيطالي فابريسو دي روزا في الأسلحة الثلاثة لمرحلة البراعم (13، و15 عاماً).



وعبر أسامة عادل عن تفاؤله بالفترة المقبلة والمشاركات المختلفة، والتي من ضمنها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب قائلاً: «هناك خمس محطات مختلفة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قبل الدخول في المعترك الخليجي الأول، وهذه المحطات ما بين بطولات محلية وتصفيات أولمبية خاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2026، وبطولات عالمية، ومعسكرات تدريبية مختلفة، وأن هذه المرحلة العمرية من الشباب ربما تكون مجهولة نسبياً في مثل هذه المنافسات، ولكننا في كل الأحوال سنكون على أتم الاستعداد لتقديم الأفضل».

