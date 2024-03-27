شباب الأهلي يهزم البطائح ويقترب من نهائي دوري السلة

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه البطائح، بفارق خمس نقاط وبنتيجة (91-86) أمس، في افتتاح نصف نهائي دوري السلة (بست أوف 5). وفي مباراة أخرى فاز الوصل على الظفرة بنتيجة (88-66)، في أولى مباريات تحديد المراكز النهائية من الخامس وحتى السابع.

وبات حامل اللقب شباب الأهلي على بعد خطوة من بلوغ الدور النهائي، حيث يحتاج إلى تكرار الفوز على البطائح السبت المقبل، في ثالث مواجهات سلسلة نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة، منح شباب الأهلي دخول نصف النهائي بالتقدم تلقائياً بنتيجة (1-0)، لاحتلاله مركزٍ متقدم في ختام الدور التمهيدي على حساب البطائح.

بدوره بات البطائح مطالباً بالفوز في المواجهات الثلاث المتبقية لضمان التأهل للدور النهائي وملاقاة الفائز من مواجهات النصر والشارقة، والتي شهدت أولى مبارياتها فوز النصر على الشارقة بنتيجة (88-74).