الشارقة يعزز صدارة دوري اليد بالنقطة الـ 28

حقق حامل اللقب فريق الشارقة، أمس، الفوز على شباب الأهلي بنتيجة (32-26)، في لقاء مؤجل عن الجولة التاسعة من الدور التمهيدي. وفي مباراة أخرى، فاز الوصل على مليحة بنتيجة (30-28).

وابتعد الشارقة بانتصاره في صدارة الترتيب العام برصيد 28 نقطة، بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي الثاني، وجاء الجزيرة ثالثاً برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة عن العين الرابع، وحافظ مليحة رغم الخسارة على مركزه الخامس برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة الوصل السادس، ودبا الحصن والنصر في المركزين السابع والثامن برصيدي 14 و12 نقطة على التوالي.

ونجح الشارقة في وضع فارق مريح مع نهاية الشوط الأول على حساب شباب الأهلي بواقع (15-11)، قبل أن يكمل لاعبو «الملك» مهمة توسيع الفارق وحسم اللقاء لصالحهم بنتيجة (32-26).