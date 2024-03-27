العين بطل كأس الاتحاد للشطرنج ورويال وصيفاً

أحرز فريق "العين 1" لقب بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع التي نظمها اتحاد اللعبة، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وجاء فريق رويال تشيس سمرقند في المركز الثاني والثالث فريق "العين 2"، والرابع فريق مدربين الشارقة والخامس فريق سيجنيتشر أولتيميت، والسادس أكاديمية عدنان "ب" للشطرنج.

وعلى مستوى الجوائز الخاصة، فاز بلقب الفريق العائلي على مستوى النتائج، فريق "الأب والأبنة"، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم "ب" بلقب فريق أصحاب الهمم، و فريق شيس تايتنس أفضل فريق تحت 21 سنة، ونادي أبوظبي للسيدات أفضل فريق سيدات على مستوى النتائج، ونادي العين أفضل فريق إماراتي للسيدات، والشارقة بيستس أفضل فريق إماراتي للرجال، فيما تقاسمت أكاديمية تشيس لاب وأكاديمية سيجنيتشر لقب أكثر أكاديمية مشاركة بعدد 15 فريقاً، لكل أكاديمية.

وتصدر تصنيف البطولة، الاستاذ الدولي الكبير الروسي أرتيمييف فلاديسلاف لاعب العين، وتصنيفه الدولي 2737 وترتيبه 11 على مستوى العالم ومواطنه دوبوف دانييل من أكاديمية شيس لاب ورقمه 19 على مستوى العالم في الشطرنج السريع.

حضر حفل الختام، وتوزيع الجوائز، تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني وخلود الزرعوني رئيس اللجنتين الإعلامية والنسائية بالاتحاد، وهشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الاسيوي للشطرنج ومهدي عبد الرحيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس الاتحاد عن سعادته بما حققه البطولة من أهداف من خلال الأعداد الكبيرة من اللاعبين واللاعبات حيث شارك في البطولة 224 لاعباً ولاعبة يمثلون 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 28 جنسية، من بينهم 51 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية منهم 21 أستاذاً دولياً كبيراً، و3 أستاذة دولية كبيرة و11 أستاذ دولي، و28 اتحاد دولي منهم 81 لاعبا ولاعبة من دولة الامارات، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولات الفرقية بدولة الإمارات التي يشارك هذا العدد الكبير من فرق الجاليات والمؤسسات والاكاديميات المقيمة بالدولة في بطولة واحدة، كما أن البطولة كتبت شهادة نجاحها من خلال مشاركة المصنفين 11 و19 و31 على العالم.



وأضاف أن المكاسب كبيرة على كافة المستويات التنظيمية والفنية والإدارية وقادت البطولة كوادر إماراتية شابة من خلال إتاحة الفرصة لهم وأيضا كانت البطولة تأكيد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح عندما فتحنا الباب أمام الجاليات والأكاديميات والأندية الخاصة وكافة الجنسيات للمشاركة في نشاط الاتحاد وهذا الزخم له مردود كبير على اللعبة في المستقبل القريب.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة وإلى جميع الأكاديميات الخاصة والجاليات والمؤسسات على تعاونهم مع الاتحاد في كل البطولات.

أدار تحكيم البطولة، الحكم الدولي سلمان الطاهر ونائبه ماجد العبدولي بالإضافة إلى هشام الأدهمي ونواف المنصوري وسعيد طارق ونور البلوشي وعائشة الحوسني.