خورفكان يتعاقد مع ألكسندر وجوميس

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم في بيان صحافي عن التعاقد مع الباراغوياني إيروين ألكسندر، والبرتغالي نيلسون جوميس اللذين تم قيدهما في فئة اللاعبين المقيمين ضمن فريق تحت 21 سنة.

ويعتبر كلا اللاعبين من مواليد 2003، وسيكون بمقدورهما تمثيل «النسور» في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، في حال رغب الجهاز الفني بقيادة الصربي نيبوشا يوفوريش الاستفادة من خدماتهما.

ويحتل خورفكان المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.