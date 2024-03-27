دورة حتا الرمضانية.. منافسات في 8 ألعاب وترفيه للأسر والأطفال

أكد «صندوق الفرجان»، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، أن نجاح فعاليات دورة حتّا الرمضانية الرياضية، والتي يتم تنظيمها حالياً، يعكس مدى حيوية مجتمع دبي ووعيه بأهمية الرياضة والحرص على المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تنطلق في أنحاء الإمارة كافة، للتحفيز على ممارستها وتبنيها كأسلوب حياة، منوهاً بأهمية الدورات الرمضانية كإحدى السمات المميزة لاحتفاء دبي ومجتمعها النابض بالشهر الفضيل.

وتتضمن دورة حتّا الرمضانية الرياضية، التي انطلقت في 12 مارس الجاري وتواصل فعالياتها برعاية «صندوق الفرجان» ثماني ألعاب هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة رجال وسيدات، الكرة الطائرة الشاطئية، الريشة الطائرة للسيدات، سباق الجري، رفع الأثقال، المشي لكبار المواطنين، والرياضات الإلكترونية.

وتُقام دورة هذا العام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا، مستقطبةً مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتشمل دورة حتّا الرمضانية كذلك تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، بما في ذلك أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور.

من جهته، قال مدير مشروع صندوق الفرجان راشد الهاجري: «تجسّد رعاية الصندوق لدورة حتّا الرمضانية الرياضية التزامه بتسخير الإمكانات كافة من أجل تعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق سعادة المواطنين، وتشجيع المبادرات المبتكرة التي تحقق هذا الهدف».

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للدورة حيي حسن البدواوي: «نعتز بما وصلت إليه الدورة من مكانة كأحد أبرز الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك، بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة وجوائزها المالية التي تبلغ 270 ألف درهم، ويتم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى».