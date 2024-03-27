طائرة «زعبيل 2» تتألق في «ند الشبا»

حجز فريق «زعبيل 2» مقعده في المربع الذهبي لبطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تنظم بشعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

وتأهل فريق «زعبيل 2» إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط كاملة، جمعها من الفوز في مباراتين كان آخرها على حساب فريق الجوارح 3-صفر، بواقع 25–19، 25–15، و25–19، وتوج اللاعب ماكسيم سابوزكوف من فريق «زعبيل 2» بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المجموعة نفسها، فاز فريق «الملك» على «إتش إم إس» 3–صفر، بواقع 25–20، 25–22، و25–22، وتوج اللاعب أحمد أكباري من فريق «الملك» بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

نتائج بطولة شد الحبل

تواصل بطولة شد الحبل منافساتها القوية بين الفرق المشاركة ضمن ثلاث فئات، هي الفئة المجتمعية وفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية عن فوز فريق «القوات البرية» على «بلدية دبي»، و«الحرس الوطني» على «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» 2–1، وفريق «مجمع ند الشبا» على «جمارك دبي»، و«الدفاع المدني» على «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«الحرس الأميري بالشارقة» على «وزارة الدفاع» 2–1.

وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز فريق «استديو زعبيل» على «مايتي بول باتريوتس»، و«الصقور» على «أكاديمية إيه جيه»، و«كيرلا كينغز» على «المستحيل»، و«العاصفة» على «ديزرت غروب»، ونادي الحمرية على «الوثبة»، و«آر بي إم» على «بتروناش»، و«دبليو ورلد جيم» على «بروتين هاوس»، و«الفرسان» على «ند الشبا»، و«الجوارح» على «ناس»، و«أون تيم» على «إيه جي»، و«سوبر جيم» على «ذا غوريلاس»، و«مجموعة دكتو للإنشاءات» على «ديزرت ستورم».

وفي فئة الناشئين، فاز «إيه 25» على «الورقاء»، ونادي الشارقة للدفاع عن النفس على «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»، وفريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على «ناس جونيورز»، وفريق استديو زعبيل على «ناشئي الوثبة».

«الملك» و«الجوارح» يقاتلان على بطاقة التأهل اليوم

يلتقي في الساعة 9:15 من مساء اليوم فريقا «الملك» و«الجوارح» لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي الكرة الطائرة، حيث يملك كلا الفريقين ثلاث نقاط فقط من فوز وخسارة.

ويتقابل في الساعة 11:15 مساء «زعبيل 2» مع «إتش إم إس» في مباراة تعد تحصيل حاصل، لاسيما أن الأخير بلا نقاط.