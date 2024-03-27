4000 طائرة درون تشارك في حفل ختام كأس دبي العالمي

سيكون الحضور في النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان يوم السبت المقبل على موعد مع عروض باهرة في الحفل الختامي لكأس دبي العالمي على نحو لم يحدث من قبل.

وذكر بيان صحافي «في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي، سيتم استخدام أحدث الطائرات المُسيّرة (درون)، وتوظيف تقنيات الليزر والإضاءة، لإعادة تعريف حدود المشهد البصري، حيث ستشارك 4000 طائرة درون متخصصة في تقديم عروض بايروتكنيك فريدة من نوعها بتقنيات الإضاءة LED، ما يوفر مدة طيران مثيرة للإعجاب على مدى 33 دقيقة وتشكيلات ديناميكية ثلاثية الأبعاد في السماء».

ومن خلال مزامنة الأضواء وأشعة الليزر، يمكن للحضور أن يتوقعوا تجربة سلسة تتناسب مع نهاية مثالية للأمسية تستخدم فيها ثلاثة من أقوى أشعة الليزر في العالم ينبعث من كل منها شعاع بقدرة 600 واط ستشكل اتصالاً قوياً بالكون، مع 12 عرضاً بأشعة ليزر حديثة بقدرة 70 واط، بنظام يرسم لوحة زاهية من الضوء والألوان.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل اللواء دكتور محمد عيسى العظب: «يشتهر كأس دبي العالمي بعرضه الختامي المذهل، ونعمل مع شركائنا لجعل هذا الحدث أفضل من أي وقت مضى. كما هي الحال دائماً، لا نود الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني القول إن الحاضرين في الأمسية يمكنهم أن يتوقعوا رؤية شيء لم يروه من قبل».

ينطلق كأس دبي العالمي الذي تبلغ جائزته 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات في ختام برنامج مكون من تسعة أشواط، في تمام الساعة 8:35 مساءً، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الختامي في تمام الساعة 9:20 مساءً.