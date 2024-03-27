أنظار العالم تتجه نحو «برج خليفة» لمتابعة قرعة «كأس دبي العالمي»

تتجه أنظار العالم، مساء اليوم، نحو فندق «أرماني» في «برج خليفة»، حيث تُجرى مراسم قرعة النسخة الـ28 من أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، التي ستقام السبت المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار (نحو 112 مليون درهم)، إذ سيتم خلال القرعة تحديد بوابات انطلاق الخيول المشاركة في الشوط الرابع، ومن الشوط السادس حتى التاسع، المصنفة ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويحظى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الذي تبلغ جوائزه 12 مليون دولار (نحو 44 مليون درهم) باهتمام خاص من وسائل الإعلام العالمية، كونه يمثل درة سباقات الأمسية، في منافسة تجذب سنوياً صفوة الخيول الساعية إلى الظفر بلقب أقوى سباقات المضامير الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية.

وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات «6» و«7» و«8» أفضلية انطلاق مريحة، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية، عبر البوابتين الأولى والأخيرة، وتعد قرعة الأشواط التسعة المكونة لأمسية «كأس دبي العالمي» الأقوى والأشهر عالمياً، وتستقطب الأمسية في كل عام، نخبة الخيول سواء على صعيد المضامير العشبية أو الترابية على حد سواء، بالصورة ذاتها التي تشهدها النسخة الـ28 الحالية، وسط مشاركة 121 جواداً تمثل 14 دولة من ست قارات، من ضمنها 33 بطلاً في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وأجريت، أول من أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، البالغ إجمالي جوائز كل منها مليون دولار، ممثلة بالشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «غودولفين مايل» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، والشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، والشوط الخامس «ديربي الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي.

وتواصل القرعة طريقها، إلى بقية الأشواط «4-6-7-8-9»، حيث تبرز الإثارة فيها في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، الذي يشهد مشاركة 12 من أقوى خيول العالم، يتصدرها الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، الذي يتطلع للدفاع عن لقبه في الشوط التاسع والرئيس، ومعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المُتوج بطل نسختي 2018 و2019، ويعد الجواد الوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين توالياً.

ويتقدم «أوشبا تيسورو» مجموعة قوية من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات «جروب 1»، إذ يتوقع أن يواجه الجواد الياباني منافسة شرسة عبر ثلاثة من البلد نفسه، اليابان، يبرز منها وصيف سباق «بريدرز كب كلاسيك» وبطل «ديربي الإمارات» الجواد «ديرما سوتوجاكي» بإشراف هيديناكا أتوناشي.

كما تصطدم تطلعات الجياد اليابانية، بتواجد كوكبة من الجياد الأميركية الطامحة إلى استعادة هيبتها، والتتويج باللقب الغائب عن الملّاك الأميركيين منذ انتصار الجواد «كاليفورنيا كروم» في عام 2016، يتقدمها بطل سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» مطلع الشهر الجاري، الجواد «نيو غيت»، ويعول عليه المدرب الخبير بوب بافرت، لرفع الكأس للمرة الخامسة في مسيرته، بعد تتويج بافرت بالكأس في نسخة 1998 مع الجواد «سيلفر تشارم»، واتبعها بالفوز لمرة جديدة في نسخة 2001 عبر الجواد «كابتن ستيف»، والانتظار حتى عام 2017 لمعاودة رفع الكأس عبر الجواد السعودي «أورغيت»، وأخرها في نسخة 2022 عبر ممثل السعودية الجواد «كونتري غرامر».

كما يبرز ضمن دائرة الجياد المنافسة على اللقب، الجواد «سنيور بسكادور» المُتوج الشهر الماضي بإشراف المدرب تود فينشير بـ«كأس السعودية».