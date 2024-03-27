رمسـة مـلاعب

عقد

كشف لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه أن مسؤولاً بالنادي أبلغه أن الإدارة تدرس إمكانية عدم تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، نظراً لكونه لم يقدم المردود الفني المُقنع، كما أنه تعرّض لانتقادات حادة من جمهور النادي، لتواضع مستواه الفني.

إداري

لاحظ مراقبون أن إدارياً بأحد أندية المحترفين عاد إلى التصريحات الإعلامية مجدداً، بعدما ابتعد عنها في الفترة الماضية، وذلك إثر تلقيه الضوء الأخضر من مسؤول بارز في شركة كرة القدم بالظهور في وسائل الإعلام، خصوصاً في حال كانت نتائج الفريق إيجابية.

مدرب

كشف رئيس شركة كرة القدم لمقربين منه، أن الإدارة تدرس إمكانية التعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل في حال أصر المدرب الحالي على الرحيل مع نهاية الموسم، على الرغم من أن عقده مستمر حتى الموسم المقبل.