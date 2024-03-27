النصر يهزم الشارقة ويقترب من نهائي دوري السلة

انتزع فريق السلة في نادي النصر، أول من أمس، انتصاراً مستحقاً أمام ضيفه الشارقة بفارق 14 نقطة وبنتيجة 88-74 في افتتاح سلسلة الدور نصف النهائي التي تجمع الفريقين، والمقامة بنظام «بست أوف 5».

وبات النصر على بعد خطوة من بلوغ الدور النهائي، المرهونة بنجاحه في تكرار الفوز على الشارقة السبت المقبل، ضمن ثالثة مواجهات «سلسلة» نصف النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة منح النصر دخول مواجهات نصف النهائي بالتقدم تلقائياً بنتيجة 1-صفر، لاحتلاله مركزاً متقدماً على حساب الشارقة في ختام الدور التمهيدي للبطولة بعد أن حل في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر، فيما أنهى الشارقة الدور التمهيدي بالمركز الثالث.

بدوره بات الشارقة مطالباً بالفوز في المواجهات الثلاث المتبقية في الـ«سلسلة» لضمان التأهل للدور النهائي وملاقاة الفائز من مواجهات شباب الأهلي والبطائح.

وعرف النصر كيفية تحقيق انتصاره المستحق بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الربع الأول ثم الربعين الثالث والرابع (31-25 و18-17 و21-14)، فيما تعادل الفريقان في الربع الثاني (18-18).