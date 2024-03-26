راشد الملا بطل جولة الافتتاح لمونديال الدراجات المائية

توج نجم فريق أبوظبي، البطل الإماراتي راشد الملا، بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة كوي نون في فيتنام، مساء أول من أمس.

وحصد راشد الملا لقب الحركات الاستعراضية ضمن البطولة بعد أن قدم أفضل فاصل استعراضي في المنافسة، وحقق أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة بـ47 نقطة، وحل ثانياً بطل العالم الموسم الماضي الإيطالي روبرتو مارياني بالرصيد نفسه من النقاط، وجاء ثالثاً البرتغالي باولو نونيس برصيد 40 نقطة. وكانت المنافسات قد بدأت يوم السبت الماضي، حيث أحرز الملا المركز الثاني، ثم استمرت المنافسات في اليوم التالي الذي حقق فيه البطل الإماراتي المركز الأول، ليعلن فوزه باللقب بعد الاحتكام لأفضل الحركات والثبات خلال الاستعراض. وسجل النجم الإماراتي بداية قوية في البطولة سعياً لاستعادة اللقب الذي حققه خمس مرات آخرها في نسخة 2022، وهو رقم قياسي مسجل باسمه يجعله الأفضل بين جميع المشاركين في المنافسات.