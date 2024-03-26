الشارقة وشباب الأهلي في  قمة دوري «اليد» اليوم

يحل حامل اللقب فريق نادي الشارقة في العاشرة ليلاً ضيفاً على شباب الأهلي في لقاء قمة يجمعهما لحساب مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدور التمهيدي لدوري «أقوياء اليد»، وفي التوقيت ذاته يقام لقاء الوصل ومستضيفه مليحة.

ويدخل الشارقة المباراة وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 25 نقطة، ويبحث عن انتصاره التاسع له في الدوري، ما يضمن له الابتعاد منفرداً في الصدارة، فيما يسعى شباب الأهلي الوصيف برصيد 23 نقطة إلى انتزاع فوز يتيح له منافسة الشارقة على الصدارة.

بدوره ينشد مليحة صاحب رصيد 19 نقطة خطف ثلاث نقاط تمنحه التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، إلا أن مهمة مليحة لن تكون سهلة أمام طموحات مشروعة للوصل للارتقاء إلى النقطة 19.