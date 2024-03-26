5 جياد أبطال تدافع عن ألقابها في أمسية كأس دبي العالمي

تدافع خمسة جياد عن ألقابها في أمسية «كأس دبي العالمي»، حين تعود السبت المقبل إلى مضمار «ميدان» العالمي، لخوض تحدي النسخة الـ28، في تأكيد جديد لرفعة وقوة الأشواط التسعة التي تتكون منها الأمسية البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار (نحو 112 مليون درهم)، خصوصاً أن العديد من الجياد المدافعة عن بطولاتها ستكون أمام فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في سجلات الأرقام القياسية.

ويتصدر الشوط التاسع «كأس دبي العالمي» لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، والبالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، المشهد، حين يعود الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، للدفاع عن لقبه الذي ظفر به العام الماضي، بفرصة معادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المُتوّج بطلاً في نسختي 2018 و2019، والوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس لمرتين على التوالي.

ويتقدم «أوشبا تيسورو» مجموعة قوية من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات «جروب1»، ويتوقع أن يواجه الجواد الياباني منافسة شرسة سواء عبر ثلاثة جياد من نفس البلد (اليابان) يبرز منها وصيف سباق «بريدرز كب كلاسيك» وبطل «ديربي الإمارات» الجواد «ديرما سوتوجاكي» بإشراف هيديناكا أتوناشي.

وتصطدم تطلعات الجياد اليابانية في حصد «الكأس» للمرة الثالثة بتواجد خمسة من الجياد الأميركية الطامحة لاستعادة هيبتها، والتتويج باللقب الذي غاب عنها منذ انتصار الجواد «كاليفورنيا كروم» في نسخة 2016، يتقدمها الجواد «نيو غيت» بإشراف المدرب الخبير بوب بافرت، القادم إلى دبي بعد تتويجه في الثالث من مارس الجاري، بلقب سباق «سانتا أنيتا هانديكاب» لخيول الفئة الأولى الذي جرى على مضمار «سانتا أنيتا» الأميركي الشهير.

كما يبرز ضمن دائرة الجياد المنافسة على اللقب، الجواد «سنيور بسكادور» المُتوج الشهر الماضي بإشراف المدرب تود فينشير بـ«كأس السعودية».

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