رمسـة مـلاعب

محترف

طالب محترف أجنبي إدارة ناديه بتحديد موقفها بشكل مبكر من تجديد عقده للموسم المقبل، مؤكداً للإدارة تفضليه البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، على حساب عروض عدة تلقاها من دوريات عربية مجاورة، خصوصاً الخليجية.

مدرب

يحاول مدرب أجنبي سابق في لعبة جماعية إقناع النادي، الذي ارتبط به لسنوات عدة، بالعودة إلى تدريب الفريق الأول، بعدما أخفق الأخير في موسمه الحالي، تحت القيادة الفنية الجديدة، في إظهار الصورة الحقيقة لما كان عليه خلال الموسم الفائت، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو في المشاركات الخارجية.

مهاجم

أكد مدرب أحد فرق الدرجة الأولى أن حالة فريقه الفنية في الموسم الحالي تستحق الدراسة، إذ إنه يفوز في المباريات التي يلعب فيها بمهاجم واحد، ويسجل أكثر من هدف، بينما يخسر أو يتعادل حين يلعب بمهاجمين اثنين أو حتى ثلاثة!