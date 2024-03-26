المنتخب مُطالب بالإقناع و«النقاط» أمام اليمن

يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم عن فوز جديد، مصحوب بأداء مقنع خلال المواجهة المرتقبة أمام مضيفه اليمني في لقاء الإياب عند الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بمنطقة الخبر في السعودية، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ يخطط «الأبيض» الذي يتصدر الترتيب بتسع نقاط للوصول إلى النقطة 12 ومواصلة انتصاراته في التصفيات للتأهل إلى نهائيات المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد كأس العالم «إيطاليا 1990».

وفي المجموعة نفسها، يحل منتخب نيبال (الأخير دون نقاط) ضيفاً على المنتخب البحريني (صاحب المركز الثاني برصيد ست نقاط)، اليوم، علماً أن المنتخب اليمني يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط حصدها من الفوز على نيبال.

ويسعى «الأبيض» إلى الظهور المشرف وتصحيح الصورة المتواضعة التي بدا عليها في لقاء الذهاب الأخير في أبوظبي الذي انتهى بفوزه 2-1 سجلهما علي صالح من ركلة جزاء، وسلطان عادل، إذ لم يظهر بالمستوى الفني المطلوب وجاء فوزه بصعوبة على الرغم من أنه خاض المباراة على ملعبه وبين جمهوره.

وعكف المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي عرف نقاط القوة والضعف في صفوف منافسه على معالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت المباراة الأخيرة تفادياً لتكرارها، خصوصاً على صعيد الأخطاء الدفاعية التي تسببت في الهدف الوحيد للمنتخب اليمني بمرمى الحارس خالد عيسى.

وأجرى المنتخب مرانه الأساسي، أمس، عقب وصوله إلى السعودية، إذ اطمأن خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو على جاهزية لاعبيه.

وكانت بعثة المنتخب غادرت، أمس، إلى السعودية تحضيراً للمواجهة المهمة بعدما اختتم معسكره الداخلي في أبوظبي الذي بدأ منذ 16 الجاري، وخاض خلاله مباراة الذهاب الأخيرة.

وبات المدرب بينتو يراهن على عناصره الشابة بعدما جدد ثقته الكبيرة فيها في ظل غياب عناصر أساسية مؤثرة من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة في المنتخب يتقدمهم الهداف التاريخي للأبيض علي مبخوت، الذي يبدو أن المدرب بينتو قد استغنى عن خدماته مع الأبيض بشكل نهائي، والاعتماد على وجوه جديدة، خصوصاً المهاجم الصاعد سلطان عادل الذي بدأ يحل مكان مبخوت في التشكيل الأساسي مهاجماً صريحاً.

وتعد المباراة اختباراً جديداً للمدرب بينتو خصوصاً على صعيد استقرار التشكيل الأساسي، والعمل على ظهور الأبيض بشخصية جديدة وقوية، ومواصلة حصد النقاط في التصفيات، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وينتظر أن يخوض الأبيض المباراة بالتشكيلة السابقة لمباراة الذهاب مع بعض التغييرات البسيطة لاسيما في الخط الخلفي بسبب الأخطاء وحالة الارتباك التي بدا عليها في المباراة الأخيرة.

في المقابل، فإن المنتخب اليمني الذي يضم في صفوفه عناصر جيدة من اللاعبين يتطلع إلى إحداث مفاجأة في هذه المباراة بقيادة مدربه الجزائري نورالدين علي.

وضمت قائمة المنتخب الوطني التي سافرت إلى السعودية 26 لاعباً هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، زايد العامري.

ترتيب المجموعة الثامنة:

- الإمارات 9 نقاط.

- البحرين 6 نقاط.

- اليمن 3 نقاط.

- نيبال 0 نقاط.

• المباراة اختبار جديد للمدرب بينتو على صعيد استقرار التشكيل الأساسي.

• الجهاز الفني يعتمد على وجوه جديدة خصوصاً المهاجم الصاعد سلطان عادل.