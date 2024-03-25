طاقم أوزبكي يُدير مباراة الإمارات واليمن في تصفيات كأس العالم

عينّت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن المقررة غداً الثلاثاء بمدينة الخبر السعودية ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة الثامنة.

ويضم الطاقم تانتشيف ايلقز ( حكم ساحة ) تاسبينكو أندريه ( مساعد أول ) غايلين تيمور ( مساعد ثان ) وعلي النعيمي من دولة قطر مراقباً للمباراة.

من جهته تقرر خلال الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم أن يرتدي لاعبو منتخبنا الوطني اللون الأبيض الكامل ، فيما سيرتدي لاعبو منتخب اليمن اللون الأحمر.