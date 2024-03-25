مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كرة قدم عجمان الرياضية

تدخل منافسات بطولة كرة القدم ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي مرحلة حاسمة في صراع اللقب من خلال مباراتي الدور نصف النهائي على ملعب مركز كواترو الرياضي.

ويأمل حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط أن يواصل تفوقه التاريخي في البطولة عندما يلتقي مساء الثلاثاء جامعة المدينة عجمان في الساعة العاشرة مساء، ويخوض في المباراة الثانية هيئة النقل مواجهة صعبة وقوية مع دائرة الميناء والجمارك في الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل فريقا دائرة البلدية والتخطيط وجامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي عقب فوزهما على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبلغ هيئة النقل دور الأربعة بفوزه الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني بنتيجة 2-1، في حين انتهت المباراة الرابعة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على مصرف عجمان بنتيجة 3-1.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً على لقب الهداف، حيث يتصدر سالم عبد الكريم من دائرة الميناء والجمارك قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ويتشارك المركز الثاني أربعة لاعبين بتسجيل 5 أهداف، وهم عثمان محمد أحمد من دائرة الميناء والجمارك واوا ديجوبو من هيئة النقل وسوي سيدرك من دائرة البلدية والتخطيط وجويل اوديناكا من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأبدى عبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير الدورة سعادته بالحضور الجماهيري المميز لمباريات الدور الأول وربع النهائي متوقعاً أن يحضر الجمهور بكثافة في مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، وأشاد بالتنظيم الاحترافي للبطولة، وبمستوى الأداء والتنافس القوي بين الفرق، مثمناً جهود الإعلام الرياضي في تغطية أخبار البطولة.