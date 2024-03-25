الكشف عن تميمة بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب "الإمارات 2024"

أطلق اتحاد ألعاب القوى التميمة الخاصة ببطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 24 الى 27 أبريل المقبل.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى اللواء الدكتور محمد المر، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "تقرر تسمية تميمة بطولة أسيا للشباب بـ(النمر العربي سريع)، تزامناً مع مبادرة الإمارات للحفاظ على النمر العربي من الانقراض، وأضفنا إليه كلمة سريع بما يتماشى مع كون ألعاب القوى تتميز بالسرعة".

ومن المقرر أن يستضيف نادي الضباط في دبي بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة بمشاركة 1200 لاعباً ولاعبة من 37 دولة.

وتقام البطولة على مستوى 44 منافسة موزعة بالتساوي بين الشباب والفتيات وسط مشاركة منتخبات قوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

من جهته، أعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب عن ثقته في قدرات الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص على تقديم بطولة ناجحة من الناحية التنظيمية لتكون استكمالاً لسلسة الأحداث العالمية التي جرت على أرض الدولة.

وقال حارب: "مستمرون في العمل مع اتحاد ألعاب القوى لتحقيق أهداف كبيرة لرياضتنا، إذ نعلن اليوم عن إطلاق التميمية الخاصة ببطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، والتي تقام بالتعاون بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي والهيئة العامة للرياضة، ودائما ما نؤكد على أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والتنظيمية".