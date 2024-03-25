الشارقة يقسو على دبا الحصن ويعزز صدارته لدوري اليد

قسا حامل اللقب فريق الشارقة على ضيفه دبا الحصن، وفاز عليه بفارق 11 هدفاً وبنتيجة (36-25)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في ختام الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة اليد، وسجلت الجولة نفسها أيضاً فوز شباب الأهلي على مضيفه النصر (32-21).

واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي بإقامة مباراتين، شهدت الأولى تعادل فريق مليحة مع مضيفه العين (25-25)، قبل أن يتمكن الجزيرة من تحقيق فوز مستحق خارج الديار على الوصل (31-26).

وعزز فريق الشارقة صدارته للترتيب العام برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه شباب الأهلي الوصيف، فيما ارتقى فريق الجزيرة للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، وتراجع العين ومليحة إلى المركزين الرابع والخامس بـ21 و19 نقطة على التوالي، وجاء الوصل سادساً برصيد 16 نقطة، وحافظ دبا الحصن والنصر على مركزيهما السابع والثامن بـ14 و12 نقطة على التوالي.

وعرف الشارقة كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على دبا الحصن (17-14)، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني، وحسم المباراة بنتيجة (36-25).

بدوره، لم يعانِ شباب الأهلي في وضع فارق مريح على حساب النصر بواقع (17-11)، ومواصلة توسيع الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة لصالحه (32-21).