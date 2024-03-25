شفيلي يظفر بميدالية برونزية في «تبليسي غراند سلام للجودو»

حقق لاعب المنتخب الوطني للجودو، طلال شفيلي، الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كغم، في بطولة «تبليسي غراند سلام للجودو»، التي تقام في العاصمة الجورجية تبليسي، وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ومن أبرز المحطات الدولية قبل بطولة العالم للجودو التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل.

ونجح لاعب المنتخب الوطني في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية ضمن المجموعة الثانية، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة الروسي تاولان باسيف الذي يشارك تحت العلم الأولمبي، فتجاوز منافسه، وتفوق في الدور الثاني على البرتغالي أنري إيجوتيدز، فيما تغلب على الأذربيجاني عمر راجابلي في ربع النهائي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويلتقي مع الأوزبكي شريف الدين بولتابويف، المتأهل من المجموعة الأولى، إلا أنه خسر أمامه بسبب ضربة يوك جايك «تحت الكعب»، ليحقق الميدالية البرونزية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن «هذه الميدالية الدولية تضاف لسلسلة نجاحات جودو الإمارات على الصعيد العالمي، وتأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية التي يعمل وفقها اتحاد الإمارات للجودو، وما يعزز قيمة الميدالية أن بطولة تبليسي غراند سلام للجودو واحدة من أقوى الأحداث لهذا العام، وهي التي تشهد مشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 83 دولة».