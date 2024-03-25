معسكر خارجي للملاكمة.. وداخلي للريشة الطائرة استعداداً لـ «الألعاب الخليجية للشباب»

تابعت المنتخبات الرياضية الإماراتية تحضيراتها للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد». وتكثف المنتخبات الوطنية استعداداتها للظهور بشكل فني مميز في الدورة الاستثنائية التي ستكون تحت الأضواء.

من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب الملاكمة، محمد الشبلي، أن دورة الألعاب الخليجية، تحظى باهتمام كبير من اتحاد الإمارات للعبة، لما تمثله من أهمية كبيرة في استكشاف أكبر عدد من المواهب.

وأشار محمد الشبلي إلى أنه تقرر خوض معسكر خارجي لإعداد القائمة النهائية اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار ليصبح المعسكر المحطة النهائية لفترة الإعداد، وقال: «اتحاد الملاكمة خاطب ثلاث دول، هي تايلاند والفلبين وأوزبكستان، لخوض معسكر إعداد خارجي قوي يجهز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، وحتى يصبحوا جاهزين قبل خوض غمار المنافسات».

برنامج متكامل

على جانب آخر، اعتمد اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برنامج إعداد المنتخب الوطني، وذلك بعد تحديد القائمة النهائية التي تضم 24 لاعباً ولاعبة.

وبدأت تحضيرات منتخب الريشة الطائرة بتجمع داخلي أول، أقيم على مدار يومين في أكاديمية أكسترا بالشارقة، فيما يقام التجمع الثاني يومي 30 و31 مارس الجاري، تحت إشراف مدرب المنتخبات محمود طيفور.

ويختتم منتخب الريشة الطائرة برنامجه الإعدادي للدورة الخليجية بمعسكر داخلي، تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية من 13 إلى 18 أبريل المقبل، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وأكدت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نورة الجسمي، أن المنتخب الوطني يضم أفضل اللاعبين الذين تم اختيارهم من بين 140 لاعباً ولاعبة شاركوا في البطولة التأهيلية لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي نظمها الاتحاد في أكاديمية أكسترا الرياضية مطلع الشهر الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

منافسات فرق وفردي

من جهته، كشف رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بدورة الألعاب الخليجية سلطان الطاهر، عن تفاصيل المشاركة في الدورة، مؤكداً أن هناك أربعة منتخبات خليجية تم تأكيد مشاركتها في منافسات رياضة الأذكياء، وهي البحرين والكويت وقطر، إضافة إلى الإمارات، على أن تقام المنافسات بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأوضح الطاهر أن «المنافسات ستقام في فئات تحت 14 و18 سنة للذكور والإناث، وستكون هناك بطولة فردية للشطرنج السريع، وأخرى للشطرنج الخاطف، بجانب بطولة للفرق للمسابقتين في السريع والخاطف، على مستوى الذكور والإناث، ويسمح لكل منتخب بالمشاركة بثلاثة لاعبين على مستوى الفرق، ويحق للاعبي الفرق المشاركة في البطولات الفردية».