النصر والشارقة يدشنان نصف نهائي دوري السلة اليوم

يحل فريق السلة في نادي الشارقة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم ضيفاً على النصر، في افتتاح سلسلة مواجهات الفريقين (بست أوف 5) لحساب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام، ويطمح النصر إلى التأهل للموسم الثالث على التوالي إلى النهائي، فيما يرغب الشارقة في تعويض خروجه أمام النصر من الدور ذاته في نسخة العام الماضي.

يذكر أن شباب الأهلي يخوض غداً أول مبارياته في الدور نصف النهائي أمام البطائح الذي استطاع انتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى نصف النهائي، بفوزه على الوصل (74-68) في ختام الدور التكميلي.