الأسترالية ماديسون بطلة للسيدات في «دراجات ند الشبا»

تُوِّجَت الأسترالية ماديسون بلاك بلقب الفئة المفتوحة للسيدات في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية». وفازت ماديسون بلاك بالمركز الأول، تلتها المصرية ابتسام زايد، ثم أموتزانوفا موخابات من كازاخستان في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة للإماراتيين، فاز فاروق عبدالله بالمركز الأول، بينما عاد لقب فئة الهواة للإماراتيات إلى فرح المري. وفي الفئة المجتمعية للإماراتيين، فاز قايد عبدالله سعيد بالمركز الأول، وفاطمة خلفان عن الفئة المجتمعية للإماراتيات، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين لفئة السيدات، فازت الأميركية نيتيس لينتون بالمركز الأول.

وفي منافسات اليوم الثاني للكرة الطائرة، تألق فريقا «الجوارح» و«زعبيل 2»، حيث فاز فريق الجوارح على «إتش إم إس» بثلاثة أشواط لشوط، بينما حسم «زعبيل 2» مباراته الماراثونية أمام فريق الملك بثلاثة أشواط لشوط.

وفي بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، اشتد الصراع على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم المتأهلين، بسبب تقارب النقاط بين الفرق في كل مجموعة.

وشهد اليوم الثالث فوز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على «هيئة الطرق والمواصلات» بنتيجة 32-26، ضمن المجموعة الأولى التي شهدت أيضاً فوز فريق القيادة العامة لشرطة دبي على «بلدية دبي» بنتيجة 30-25. ويتصدر المجموعة فريق الهيئة الاتحادية برصيد ست نقاط.

وفي المجموعة الثانية، نجح فريق محاكم دبي في مواصلة الانتصارات بالفوز على مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 14-10، فيما فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على «ماي دبي» بنتيجة 25-9، وبذلك تصدر «الإسعاف» ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط.

وتتواصل اليوم منافسات بطولة شد الحبل، حيث تقام ضمن ثلاث فئات، هي «الدوائر والمؤسسات الحكومية»، و«المجتمعية»، إلى جانب فئة «الناشئين».

• فاروق عبدالله وفرح المري بطلا فئة الهواة في الدراجات، وقايد عبدالله وفاطمة خلفان في «الفئة المجتمعية».