فريق الإمارات يتصدر «طواف كاتالونيا»

صعد السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات، إلى منصة التتويج بالمرحلة السادسة من طواف «كاتالونيا» بإسبانيا، والذي أقيم من «بيرجا إلى كويرلات»، لمسافة 154 كم، بفضل انطلاقته الفردية القوية، محققاً انتصاره الرابع خلال الموسم الحالي، ومعززاً صدارته للتصنيف العام للسباق.

وعقب سيطرة فريق الإمارات على السباق في النصف الأول من المرحلة، رفع بوجاتشار السرعة قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه، وتمكن من عبور خط النهاية بفارق 57 ثانية عن أقرب ملاحقيه، وبطريقة مميزة.

وتبقى الآن مرحلة واحدة فقط في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتراً مع ست لفات على جبل «ألت دي مونتجويك»، فيما يظل بوجاتشار متصدراً الترتيب العام والأقرب للقب الطواف.