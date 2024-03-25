«الأولمبي» يخسر أمام العراق في «غرب آسيا»   

خسر المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره العراقي بالركلات الترجيحية (3-4)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، المقامة في مدينة الأحساء السعودية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. وسجل هدف المنتخب الأولمبي اللاعب محمد المنصوري في الشوط الأول من المباراة. ويلتقي «الأبيض» الأولمبي مساء غد مع منتخب تايلاند، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.