رمسـة مـلاعب

وكيل

أثير كثير من علامات الاستفهام حول إصرار إدارة أحد أندية دوري المحترفين على التعامل مع وكيل أعمال لاعبين بعينه، ورّط النادي في كثير من الصفقات التي اعتُبرت فاشلة، آخرها جلب لاعب في الانتقالات الشتوية الماضية لم يُقنع المدرب.

تعهد

تعهد مسؤول إداري بارز في أحد أندية المحترفين، خلال حديث له مع عدد من جمهور النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستجابة لملاحظاتهم في ما يخص أسباب تراجع نتائج الفريق، واعداً بتغيير بعض اللاعبين الأجانب.

كاكو

يترقب نادي العين وصول لاعبه الدولي الباراغوياني، كاكو، إلى الدولة، عقب إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها مع منتخب بلاده أمام روسيا. ويستعد العين حالياً لمرحلة مهمة في الفترة المقبلة، تشمل المنافسة على أربع بطولات.