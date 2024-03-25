افتتاح بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات للشطرنج

افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج منافسات بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع التي ينظمها الاتحاد، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعبا من حملة الألقاب الدولية، منهم 20 أستاذ دولي كبير.

حضر الافتتاح الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد، وناصر عبد الله بن عامر الأمين العام المساعد، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 4 جولات، حيث تساوت 5 فرق بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، وهي فريق سيجنيتشر تشيس وأكاديمية عدنان "ب" والعين إيه سي إم جي 1، ورويال تشيس سمرقند و"أيه دي سي سي أند إم جي"، فيما تساوت 4 فرق برصيد 7 نقاط و15 فريقاً بـ 6 نقاط.

ويترأس لجنة حكام البطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر، ومعه هشام الادهمي وماجد العبدولي ونواف المنصوري وسعيد طارق ونور البلوشي وعائشة الحوسني.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس الاتحاد عن سعادته بالمشاركة الكبيرة في البطولة التي تعد من أقوى البطولات الرمضانية من خلال استقطاب هذا العدد من الفرق بالإضافة إلى المصنفين الدوليين حيث شارك المصنفون 11 و19 و31 على العالم، وهو دليل قوة البطولة، ونجاحها، كما أن البطولة حققت أحد أهداف مجلس الإدارة، بمشاركة الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والأكاديميات بخطة نشاط الاتحاد، وأيضا يحقق استراتيجية الاتحاد من خلال نشر اللعبة بين فئات المجتمع وإبراز المواهب.

ووجه تريم مطر تريم الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة وإلى الأندية الشطرنجية التي تساهم في تحقيق استراتيجينا وأهدافنا من خلال البطولات التي يقومون بتنظيمها على مدار شهر رمضان المبارك الذي يسجل أكبر عدد من البطولات الشطرنجية التي تحولت إلى مهرجانات كبيرة.

كما وجه الشكر إلى الأكاديميات الخاصة والجاليات والمؤسسات على تعاونهم مع الاتحاد في كل البطولات، وقال:" هذا الزخم سيكون له مردود على اللعبة في المستقبل القريب خاصة على المنتخبات الوطنية".